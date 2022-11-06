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Крупнейшие за 33 года метеорные потоки увидят жители Ростовской области в ноябре

6 ноября 15:04
Фото: 1MI

С 6 ноября жители в Ростовской области увидят крупнейший за 33 года метеорный поток

В ноябре жители Ростовской области смогут стать свидетелями пяти метеорных дождей, сообщает астрономический портал Star Walk.

В ноябре жители Ростовской области смогут увидеть пять метеорных потока. Так, пика достигнут Южные и Северные Тауриды, Леониды, Альфа-Моноцеротиды и Ноябрьские Ориониды.

Уже с 6 ноября в небе можно будет заметить потоки Леонидов. Их активность достигнет более 200 метеоров в час. С 4 по 12 ноября будет идти метеорный поток Тауридов. В конце месяца, с 20 по 21 ноября, небо озарят Альфа-Моноцеротиды, а с 27 по 28 ноября — Ориониды.

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Такие интенсивные метеорные потоки — большая редкость. Они случаются примерно раз в 33 года. Астрономы рекомендуют проводить наблюдения 11, 17 и 19 ноября.

Ранее в октябре жители Ростовской области могли полюбоваться редким солнечным затмением.

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