Уже с 6 ноября в небе можно будет заметить потоки Леонидов. Их активность достигнет более 200 метеоров в час. С 4 по 12 ноября будет идти метеорный поток Тауридов. В конце месяца, с 20 по 21 ноября, небо озарят Альфа-Моноцеротиды, а с 27 по 28 ноября — Ориониды.