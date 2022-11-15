Во вторник, 15 ноября, в Ростове назначили нового директора департамента экономики города, им стала 28-летняя жительница Пятигорска Екатерина Водолазкина. Женщина обучалась антикризисному управлению и получила квалификацию экономиста-менеджера.
Свою карьеру она начала в 21 год, и после семи лет работы, в том числе на позиции руководителя, смогла стать преемницей предыдущего директора Полины Коростиевой. Еще летом Коростиева стала одним из заместителей главы администрации Ростова.
Ранее в Ростове ушел с должности глава районной администрации.