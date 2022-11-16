МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» опубликовало три тендера на ремонт дорог в центре и Первомайском районе города. Речь идет о ремонте улиц Текучева, Каскадной, а также объездной дороги от Днепропетровской улицы до бывшего рынка «Алмаз» протяженностью, согласно сервису «Яндекс. Карты», более 3,6 километра. Стоимость контрактов варьируется от 62,7 до 70,2 миллиона рублей, а общая сумма закупок составляет 196,2 миллиона рублей.