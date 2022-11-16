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ДИСОТИ потратит 196,2 млн рублей на ремонт трех улиц в Ростове

Сегодня, 07:55
Фото: Яндекс.Карты
Ул. Текучева в Ростове
В Ростове-на-Дону на ремонт трех улиц в центре и Первомайском районе города выделили более 196 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» опубликовало три тендера на ремонт дорог в центре и Первомайском районе города. Речь идет о ремонте улиц Текучева, Каскадной, а также объездной дороги от Днепропетровской улицы до бывшего рынка «Алмаз» протяженностью, согласно сервису «Яндекс. Карты», более 3,6 километра. Стоимость контрактов варьируется от 62,7 до 70,2 миллиона рублей, а общая сумма закупок составляет 196,2 миллиона рублей. 

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За эти средства подрядчики должны привести дороги в порядок до конца сентября следующего года. Заявки от участников конкурса будут принимать до 2 декабря, а победителей выберут через четыре дня. 

Ранее стало известно, когда дорожники собираются закончить ремонт Западного подъезда Ростова.

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