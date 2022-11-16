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Коммунальный коллапс случился в центре Таганрога днем 16 ноября

Сегодня, 11:06
Фото: 1MI
Жители центральной части Таганрога в среду, 16 ноября, остались без воды и электричества.

Свет и вода пропали на пересечении Тургеневского и улицы Фрунзе, хотя заранее никаких предупреждений не было. В данный момент приехали коммунальщики для проведения восстановительных работ. 

На сайте водоканала в Таганроге появилась информация, что в этой зоне вода подается пониженным давлением. В данный момент проводятся технические работы, которые завершатся в 16 часов. 

Черная вода пошла из кранов у части жителей в Ростовской области с утра с 14 ноября
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По информации «Ерша», по улице Петровской от Тургеневского до Лермонтовского переулков на дороге появилась вода.

Ранее черная вода пошла из кранов у части жителей в Ростовской области с утра с 14 ноября. Они сравнили ее с нефтью.

 

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#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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