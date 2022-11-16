Свет и вода пропали на пересечении Тургеневского и улицы Фрунзе, хотя заранее никаких предупреждений не было. В данный момент приехали коммунальщики для проведения восстановительных работ.
На сайте водоканала в Таганроге появилась информация, что в этой зоне вода подается пониженным давлением. В данный момент проводятся технические работы, которые завершатся в 16 часов.
По информации «Ерша», по улице Петровской от Тургеневского до Лермонтовского переулков на дороге появилась вода.
Ранее черная вода пошла из кранов у части жителей в Ростовской области с утра с 14 ноября. Они сравнили ее с нефтью.