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Ростовская область получит девять передвижных медкомплексов

Сегодня, 09:16
Фото: 1mi
Ростовской области передадут девять передвижных медицинских комплексов для оказания помощи местным жителям, говорится в распоряжении правительства России.

Они необходимы для мобильной медицинской бригады, при помощи них будут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Контракты на поставку заключает Минпромторг России, сделать это необходимо до 31 марта 2023 года. 

Администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года
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Комплексы получит не только Ростовская область, но и другие регионы. В том числе Дагестан, Калмыкия, Бурятия, Алтай и Адыгея. 

Всего закупят 299 комплексов, их стоимость не раскрывается. 

Ранее стало известно, что администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года.



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