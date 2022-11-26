Ростовская область получит девять передвижных медкомплексов

Они необходимы для мобильной медицинской бригады, при помощи них будут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Контракты на поставку заключает Минпромторг России, сделать это необходимо до 31 марта 2023 года.
Комплексы получит не только Ростовская область, но и другие регионы. В том числе Дагестан, Калмыкия, Бурятия, Алтай и Адыгея.
Всего закупят 299 комплексов, их стоимость не раскрывается.
Ранее стало известно, что администрация в Ростове-на-Дону закупит 20 электробусов к концу 2023 года.