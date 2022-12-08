Напомним, что многих ростовчан возмутила новогодняя конструкция, установленная напротив бывшего кинотеатра «Ростов» на Большой Садовой. Местные жители ратовали за недопустимость использовать сегодня сочетание синего и желтого цветов.
По словам политолога, такое поведение, с одной стороны, объяснимо — люди переживают за российских военных и отрицают все украинское.
«Но с другой стороны, флаг Ростовской области тоже состоит из трех цветов — желтого, красного и синего. Эти цвета всегда присутствовали и на флаге Всевеликого Войска Донского. Они означают единение трех народов на донской земле. Желтый — это калмыки, синий — казаки, красный — русские. Такова историческая трактовка», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник подчеркивает, что развитие массовой истерии в Ростове из-за сочетания «украинских» цветов, в том числе поддерживают и наши противники. Делается это с одной целью — выставить позже агрессирующих россиян в дурном свете, используя это в своих политических интересах.
«Безусловно, мы можем все сине-желтое, что было раньше в Ростове, от зданий до флагов, перекрасить. Всю жизнь в сине-желтых цветах играл футбольный клуб „Ростов“. А теперь, будучи на одном из футбольных матчей, я заметил, что у парней уже черные шорты. Ряд зданий в сине-желтом цвете дополняют другими цветами. Но я считаю это не совсем правильным. Нельзя уподобляться „цветовой“ истерии», — делится мнением спикер.
Эксперт разъясняет, что конфликт ведется не с цветами, а с реальными неонацистами, которые ведут античеловеческую русофобскую политику.
«Мы воюем с киевским режимом, который установился на Украине и взял свою страну в заложники. Именно киевский режим действовал такими же методами у себя в стране, ненавидя все русское, придираясь к каждому намеку на российское. И, я уверен, что мы не должны перенимать их модель поведения», - резюмирует политолог.
Ранее ростовчане назвали провокацией варежку с флагом Украины на елке в одном из торговых центров.