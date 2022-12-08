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Эксперт призвал ростовчан не поддаваться цветовой истерии из-за украинского флага

Сегодня, 09:18
Фото: rostov-gorod.ru
Эксперт объяснил, нужны ли Ростову новогодние украшения в «украинских» цветах
Цветовая истерия по-поводу использования в Ростове «украинских» цветов имеет сложный конфликт. Однако уподобляться этому не стоит, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что многих ростовчан возмутила новогодняя конструкция, установленная напротив бывшего кинотеатра «Ростов» на Большой Садовой. Местные жители ратовали за недопустимость использовать сегодня сочетание синего и желтого цветов.

По словам политолога, такое поведение, с одной стороны, объяснимо — люди переживают за российских военных и отрицают все украинское.

«Но с другой стороны, флаг Ростовской области тоже состоит из трех цветов — желтого, красного и синего. Эти цвета всегда присутствовали и на флаге Всевеликого Войска Донского. Они означают единение трех народов на донской земле. Желтый — это калмыки, синий — казаки, красный — русские. Такова историческая трактовка», — отмечает Александр Сухарь.

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Собеседник подчеркивает, что развитие массовой истерии в Ростове из-за сочетания «украинских» цветов, в том числе поддерживают и наши противники. Делается это с одной целью — выставить позже агрессирующих россиян в дурном свете, используя это в своих политических интересах.

«Безусловно, мы можем все сине-желтое, что было раньше в Ростове, от зданий до флагов, перекрасить. Всю жизнь в сине-желтых цветах играл футбольный клуб „Ростов“. А теперь, будучи на одном из футбольных матчей, я заметил, что у парней уже черные шорты. Ряд зданий в сине-желтом цвете дополняют другими цветами. Но я считаю это не совсем правильным. Нельзя уподобляться „цветовой“ истерии», — делится мнением спикер.

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Эксперт разъясняет, что конфликт ведется не с цветами, а с реальными неонацистами, которые ведут античеловеческую русофобскую политику.

«Мы воюем с киевским режимом, который установился на Украине и взял свою страну в заложники. Именно киевский режим действовал такими же методами у себя в стране, ненавидя все русское, придираясь к каждому намеку на российское. И, я уверен, что мы не должны перенимать их модель поведения», - резюмирует политолог.

Ранее ростовчане назвали провокацией варежку с флагом Украины на елке в одном из торговых центров. 

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