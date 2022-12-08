«Безусловно, мы можем все сине-желтое, что было раньше в Ростове, от зданий до флагов, перекрасить. Всю жизнь в сине-желтых цветах играл футбольный клуб „Ростов“. А теперь, будучи на одном из футбольных матчей, я заметил, что у парней уже черные шорты. Ряд зданий в сине-желтом цвете дополняют другими цветами. Но я считаю это не совсем правильным. Нельзя уподобляться „цветовой“ истерии», — делится мнением спикер.