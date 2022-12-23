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В Ростове ФСБ арестовала украинского шпиона, а власти объявили новогоднюю программу

Сегодня, 15:21
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове ФСБ арестовала украинского шпиона, а власти объявили новогоднюю программу
Жителя Ростовской области арестовали за шпионаж в пользу Украины, а в Ростове-на-Дону объявили программу мероприятий на Новый год, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Украинский шпион

В Ростовской области в ходе рейдов ФСБ, направленных на выявление иностранных агентов, задержали украинского шпиона. Владислав Пономарев проживал на территории Ростовской области и передавал Киеву данные о размещении войск и движении техники. Полученную от шпиона информацию противник использовал для координирования ударов из РСЗО HIMARS.

Шпиона поместили под стражу и предъявили обвинение в государственной измене.

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Новогодняя программа

23 декабря администрация Ростова-на-Дону сообщила программу праздничных мероприятий на Новый год.

Новогодние мероприятия стартуют в Ростове с 27 декабря детской программой «Новогодние игрушки приглашают в сказку», которая начнется в 16.00 мск у входа в парк имени Горького. С 27 по 29 декабря с 15.00 до 18.00 пройдут встречи в резиденции Деда Мороза, а 1 января в 10 часов утра состоится уже традиционный новогодний забег «Побегай 1 января»

До 13 января в городских библиотеках будут проходить различные выставки и викторины. До 16 января ростовчан ждут на представления в музыкальном театре.

Подробнее программу новогодних мероприятий в Ростове читайте в нашем материале.

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Вонь над Ростовом

В Минприроды не смогли выявить источник тошнотворной вони, которая накрыла Ростов 21 и 22 декабря.

Двое суток жители нескольких ростовских районов задыхались о тошнотворного запаха, особенно сильно проявлявшегося по вечерам.

При этом в Минприроды Ростовской области не смогли выявить источник вони, о чем и заявили официально.

 

 

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