В Ростовской области в ходе рейдов ФСБ, направленных на выявление иностранных агентов, задержали украинского шпиона. Владислав Пономарев проживал на территории Ростовской области и передавал Киеву данные о размещении войск и движении техники. Полученную от шпиона информацию противник использовал для координирования ударов из РСЗО HIMARS.
Шпиона поместили под стражу и предъявили обвинение в государственной измене.
23 декабря администрация Ростова-на-Дону сообщила программу праздничных мероприятий на Новый год.
Новогодние мероприятия стартуют в Ростове с 27 декабря детской программой «Новогодние игрушки приглашают в сказку», которая начнется в 16.00 мск у входа в парк имени Горького. С 27 по 29 декабря с 15.00 до 18.00 пройдут встречи в резиденции Деда Мороза, а 1 января в 10 часов утра состоится уже традиционный новогодний забег «Побегай 1 января»
До 13 января в городских библиотеках будут проходить различные выставки и викторины. До 16 января ростовчан ждут на представления в музыкальном театре.
Подробнее программу новогодних мероприятий в Ростове читайте в нашем материале.
В Минприроды не смогли выявить источник тошнотворной вони, которая накрыла Ростов 21 и 22 декабря.
Двое суток жители нескольких ростовских районов задыхались о тошнотворного запаха, особенно сильно проявлявшегося по вечерам.
При этом в Минприроды Ростовской области не смогли выявить источник вони, о чем и заявили официально.