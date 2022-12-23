Новогодние мероприятия стартуют в Ростове с 27 декабря детской программой «Новогодние игрушки приглашают в сказку», которая начнется в 16.00 мск у входа в парк имени Горького. С 27 по 29 декабря с 15.00 до 18.00 пройдут встречи в резиденции Деда Мороза, а 1 января в 10 часов утра состоится уже традиционный новогодний забег «Побегай 1 января»