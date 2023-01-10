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В Ростове не изменили приговор кадровику МЧС, отобравшего премии у подчиненных

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
В Ростове оставили в силе приговор кадровику МЧС, виновному в злоупотреблении властью
Ростовский областной суд не стал отменять приговор экс-начальнику управления МЧС по работе с кадрами и профессиональному обучению, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

УФСБ России по Ростовской области с собственной службой безопасности МЧС пресекли незаконную деятельность экс-главы  Управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения донского ГУ МЧС, которого подозревали в злоупотреблении полномочиями. 

Оперативникам удалось установить, что фигурант дела Алексей Ладыгин приказал подчиненным передать ему свои премии, назначенные его собственным распоряжением.

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В итоге Октябрьский районный суд Ростова признал экс-главу управления виновным в злоупотреблении служебным положением и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Хотя сторона защиты и подала апелляцию Ростовский областной суд оставил решение без изменений, а апелляцию без удовлетворения. 

Ранее в Ростовской области объяснили, что стало причиной скандала с выплатами медработникам.   

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