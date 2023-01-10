В итоге Октябрьский районный суд Ростова признал экс-главу управления виновным в злоупотреблении служебным положением и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Хотя сторона защиты и подала апелляцию Ростовский областной суд оставил решение без изменений, а апелляцию без удовлетворения.