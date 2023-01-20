Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
В пятницу температура будет составлять около плюс трех градусов, зонт с собой на улицу можно не брать, так как дождей не будет. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
Скорость ветра не изменится и на выходных. В субботу и воскресенье средняя температура будет находиться в районе плюс одного градуса.
В ночное время ожидаются заморозки до минус двух градусов. В начале следующей недели стоит готовиться к аналогичным погодным условиям.
При этом в ночное время может похолодать до минус пяти градусов. Дождей в ближайшие дни ждать не стоит.
Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.