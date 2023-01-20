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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Облачная и ветреная погода ждет жителей в Ростовской области на выходных с 20 января

Сегодня, 05:41
Фото: 1mi
В Ростовской области на выходных, 21 и 22 января, будет облачная погода, но усилится ветер, передают синоптики.

В пятницу температура будет составлять около плюс трех градусов, зонт с собой на улицу можно не брать, так как дождей не будет. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

Скорость ветра не изменится и на выходных. В субботу и воскресенье средняя температура будет находиться в районе плюс одного градуса.

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В ночное время ожидаются заморозки до минус двух градусов. В начале следующей недели стоит готовиться к аналогичным погодным условиям.

При этом в ночное время может похолодать до минус пяти градусов. Дождей в ближайшие дни ждать не стоит.

Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.

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