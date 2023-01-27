Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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В список вошли российские компании и жители страны, в том числе Ростовской области. Помимо Бурова здесь оказался глава ГУФСИН РФ по области Дмитрий Безруких.
Комментариев от них по этому поводу на данный момент не поступало.
До этого в санкционные списки США попал губернатор Василий Голубев. Этот документ разместили на сайте министерства финансов США.
В конце ноября имя Голубева пополнило санкционные списки Великобритании. Однако глава региона не расстроился, назвав это своим личным достижением.