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Updated Сегодня, 09:46

США ввели санкции против главы ростовского облизбиркома Андрея Бурова в январе

27 января 2023, 09:39
Фото: rostov.izbirkom.ru
США ввели санкции против главы ростовского облизбиркома Андрея Бурова в январе
Соединенные Штаты Америки включили в свой санкционный список главу Избиркома Ростовской области Андрея Бурова, говорится в документе на сайте Госдепа.

В список вошли российские компании и жители страны, в том числе Ростовской области. Помимо Бурова здесь оказался глава ГУФСИН РФ по области Дмитрий Безруких.

Комментариев от них по этому поводу на данный момент не поступало.

До этого в санкционные списки США попал губернатор Василий Голубев. Этот документ разместили на сайте министерства финансов США.

В конце ноября имя Голубева пополнило санкционные списки Великобритании. Однако глава региона не расстроился, назвав это своим личным достижением.

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