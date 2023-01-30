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Донской депутат Сергей Шамшура возглавил авиазавод «Прогресс» в Приморском крае

30 января 2023, 08:21
Фото: zsro.ru
Донской депутат Сергей Шамшура возглавил авиазавод «Прогресс» в Приморском крае
Депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Шамшура стал исполнительным директором «Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», говорится в Telegram-канале профсоюза предприятия.

Это решение принял совет директоров в конце января. Теперь руководить предприятием будет Сергей Шамшура.

Сам завод расположен в Приморском крае, он считается одним из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности. На нем выпускают боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

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Добавим, что Шамшура родился в 1977 году в Ростове. Он получил несколько образований и является доктором технических наук.

Стаж работы Шамшуры начался с должности программиста в 1994 году. С 2011 по 2019 годы он занимал пост гендиректора «ВЦ ДонЭкспоцентра» в Ростове.

До этого донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района.

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