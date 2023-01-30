Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Ростовчанина задержали вместе с пятью представителями радикальных политических движений. Они пытались забросать краской здание отдела полиции.
Кроме того, члены банды наносили политические лозунги на фасады домов. После этого по факту вандализма возбудили уголовное дело.
Суд приговорил 28-летнего обвиняемого к 1,5 года ограничения свободы. Также его отправили на принудительное лечение у психиатра.
Этот приговор обжаловали и срок ограничения свободы снизили на один месяц.
Напомним, что Ростовская область попала на шестое место в РФ по числу экстремистских преступлений.