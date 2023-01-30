rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Ростовчанина будут лечить у психиатра за попытку облить краской здание полиции

30 января 2023, 09:37
Фото: aureen aprilian/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Ростовчанина будут принудительно лечить у психиатра за политические лозунги
В Ростове-на-Дону огласили приговор жителю Ростова-на-Дону, который писал политические лозунги на стенах зданий, сообщили в УФСБ по региону.

Ростовчанина задержали вместе с пятью представителями радикальных политических движений. Они пытались забросать краской здание отдела полиции.

Кроме того, члены банды наносили политические лозунги на фасады домов. После этого по факту вандализма возбудили уголовное дело.

Росфинмониторинг внес ростовского журналиста в список террористов и экстремистов
Узнать подробнее

Суд приговорил 28-летнего обвиняемого к 1,5 года ограничения свободы. Также его отправили на принудительное лечение у психиатра. 

Этот приговор обжаловали и срок ограничения свободы снизили на один месяц. 

Напомним, что Ростовская область попала на шестое место в РФ по числу экстремистских преступлений.

Читайте также:
Росфинмониторинг внес ростовского журналиста в список террористов и экстремистовВ Ростовской области заключенного будут судить за содействие экстремистамВ Ростове боевика-экстремиста Кульбацкого приговорили к 7 годам и 11 месяцам в тюрьме
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие#Происшествия#Илья Протвинов
Подпишитесь
Ростовчане заявили о «кофе» вместо воды из-под крана
Сегодня, 04:48
Ростов вошел в топ-3 городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры
Сегодня, 06:53
Донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района
Сегодня, 06:49
Молодого парня арестовали в Ростовской области за жестокое убийство знакомого
Сегодня, 06:20
Переходившего пути в наушниках жителя Ростова-на-Дону переехал поезд 29 января
Сегодня, 06:19
Донские синоптики рассказали о погоде на февраль 2023 года
Сегодня, 05:03