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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Упавшей на стекло ростовчанке семь часов проводили операцию

31 января 2023, 06:38
Фото: 1MI
Упавшей на стекло ростовчанке семь часов проводили операцию
В Ростове-на-Дону семь часов длилась операция пациентке, упавшей на стекло, сообщили в региональном Минздраве.

Ростовчанка поступила в больницу с практически полным параличом мышц предплечья, кисти. Также она потеряла чувствительность.

Из-за тяжелого состояния нельзя было сразу проводить операцию, поэтому несколько недель шел восстановительный процесс. В результате хирургическое вмешательство длилось семь часов.

Теперь пациентке предстоит пройти длительную реабилитацию. 

Ранее другая жительница в Ростовской области чуть не лишилась челюсти из-за стоматологов. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Операция
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