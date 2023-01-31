Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Ростовчанка поступила в больницу с практически полным параличом мышц предплечья, кисти. Также она потеряла чувствительность.
Из-за тяжелого состояния нельзя было сразу проводить операцию, поэтому несколько недель шел восстановительный процесс. В результате хирургическое вмешательство длилось семь часов.
Теперь пациентке предстоит пройти длительную реабилитацию.
Ранее другая жительница в Ростовской области чуть не лишилась челюсти из-за стоматологов.