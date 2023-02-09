Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал итоги реформы здравоохранения. Напомним, с 1 января 2023 года все муниципальные учреждения здравоохранения перешли под управление региона.
Голубев заявил, что сейчас Минздрав Ростовской области проходит своеобразный экзамен. Его задача — в полной мере провести реформу. Среди ее главных целей — создание эффективной маршрутизации пациентов и рациональное использование медицинских ресурсов.
Отдельно губернатор отметил задачу по инвентаризации материально-технического состояния больниц области. Это необходимо для понимания потребностей того или иного района в оборудовании и лекарствах.
«Мы будем видеть полную картину в каждой территории и будем смотреть, что и где можно корректировать», — заключил Голубев.
Ранее глава донского Минздрава Кобзев не заметил «негатива» при реформе здравоохранения.