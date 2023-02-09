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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

Губернатор рассказал, как реформа изменила здравоохранение в Ростовской области

9 февраля 2023, 10:23
Фото: donland.ru
Губернатор рассказал, что изменила реформа здравоохранения в Ростовской области
Благодаря реформированию здравоохранения в Ростовской области улучшится маршрутизация пациентов, заверил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал итоги реформы здравоохранения. Напомним, с 1 января 2023 года все муниципальные учреждения здравоохранения перешли под управление региона.

Голубев заявил, что сейчас Минздрав Ростовской области проходит своеобразный экзамен. Его задача — в полной мере провести реформу. Среди ее главных целей — создание эффективной маршрутизации пациентов и рациональное использование медицинских ресурсов.

Отдельно губернатор отметил задачу по инвентаризации материально-технического состояния больниц области. Это необходимо для понимания потребностей того или иного района в оборудовании и лекарствах.

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«Мы будем видеть полную картину в каждой территории и будем смотреть, что и где можно корректировать», — заключил Голубев.

Ранее глава донского Минздрава Кобзев не заметил «негатива» при реформе здравоохранения.

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#Виктория Прутковская#Общество#Политика#Новости#Ростовская область
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