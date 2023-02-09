Голубев пояснил, что, например, важный для медиков вопрос жилья в селе решается именно на уровне муниципалитета. Если главы администраций будут эффективно обеспечивать врачей квартирами и домами, создавать условия для комфортной работы, то и сами доктора станут активнее работать в селах.