Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
На пресс-конференции губернатора Василия Голубева поднимался вопрос привлечения медицинских кадров на село. Глава региона отметил, что, несмотря на переход муниципальных медучреждений в собственность области, главы районов все равно должны ставить здравоохранение в приоритет.
Голубев пояснил, что, например, важный для медиков вопрос жилья в селе решается именно на уровне муниципалитета. Если главы администраций будут эффективно обеспечивать врачей квартирами и домами, создавать условия для комфортной работы, то и сами доктора станут активнее работать в селах.
Также губернатор заверил, что в регионе продолжает реализовываться программа «Земский доктор», Благодаря ней в села в 2022 году на работу переехали 1220 медиков. Также власти планируют выделять новые субсидии для врачей на покупку и строительство жилья.
Ранее в правительстве региона заявили, что на медработников не повлияет реорганизация здравоохранения в Ростовской области.