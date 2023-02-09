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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Губернатор рассказал, как в Ростовской области привлекают врачей работать в селах

9 февраля 2023, 10:32
Фото: donland.ru
Губернатор рассказал, как в Ростовской области привлекают врачей работать в селах
Власти продолжают реализовывать программы по привлечению медиков работать на селе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На пресс-конференции губернатора Василия Голубева поднимался вопрос привлечения медицинских кадров на село. Глава региона отметил, что, несмотря на переход муниципальных медучреждений в собственность области, главы районов все равно должны ставить здравоохранение в приоритет.

Голубев пояснил, что, например, важный для медиков вопрос жилья в селе решается именно на уровне муниципалитета. Если главы администраций будут эффективно обеспечивать врачей квартирами и домами, создавать условия для комфортной работы, то и сами доктора станут активнее работать в селах.

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Также губернатор заверил, что в регионе продолжает реализовываться программа «Земский доктор», Благодаря ней в села в 2022 году на работу переехали 1220 медиков. Также власти планируют выделять новые субсидии для врачей на покупку и строительство жилья.

Ранее в правительстве региона заявили, что на медработников не повлияет реорганизация здравоохранения в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
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