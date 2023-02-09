rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Улицу залило кипятком в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии вечером 8 февраля

9 февраля 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии одну из улиц подтопило кипятком, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Во время мороза прорвало трубу, из которой пошел поток горячей воды. Происшествие случилось на площади Свободы, рядом с Молодежным театром. 

О пострадавших информации не поступало. Пользователи в комментариях выразили надежду, что им не будут отключать дома воду. 

Центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря
Узнать подробнее

«Надеюсь воду снова не отключат на несколько месяцев», — пишут ростовчане.

«Скоро в этом месте каток будет», — написали подписчики.

До этого в Ростове кипятком залило машины на подземной парковке в донской столице. Причиной также стала аварийная ситуация.

Читайте также:
Центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабряУлицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону после дождя днем 13 декабряПроливной дождь в Москве затопил здание Госдумы
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Голубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 году
Сегодня, 09:43
Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона
Сегодня, 09:50
Эксперт Михайлов рассказал, какие большие потрясения ждут Ростовскую область
Вчера, 16:48
В центре Ростова под снос могут пойти 133 аварийных дома
Вчера, 18:11
Пилоты посадили в Ростовской области дважды подбитый украинцами самолет Ил-22М-11
Вчера, 18:14
В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей
Вчера, 14:51