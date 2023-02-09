Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Во время мороза прорвало трубу, из которой пошел поток горячей воды. Происшествие случилось на площади Свободы, рядом с Молодежным театром.
О пострадавших информации не поступало. Пользователи в комментариях выразили надежду, что им не будут отключать дома воду.
«Надеюсь воду снова не отключат на несколько месяцев», — пишут ростовчане.
«Скоро в этом месте каток будет», — написали подписчики.
До этого в Ростове кипятком залило машины на подземной парковке в донской столице. Причиной также стала аварийная ситуация.