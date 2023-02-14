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Published Сегодня, 10:35

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В Ростовской области двух солдат-срочников осудили за дедовщину в 2022 году

14 февраля 2023, 10:35
Фото: 66.fsin.gov.ru
В Ростовской области двух солдат-срочников осудили за дедовщину в 2022 году
В Ростовской области огласили приговор двум бывшим военнослужащим, которые вымогали деньги у сослуживца, сообщает Новочеркасский гарнизонный военный суд.

Александр Ромашкин и Роман Карлов в воинской части в 2022 году потребовали у сослуживца деньги. Он несколько раз им отказывал.

За это фигуранты в казарме избили потерпевшего, что и стало причиной возбуждения уголовного дела. Ромашкин отрицал только вымогательство, его подельник утверждал, что их сослуживца никто не бил и деньги у него не требовал.

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Суд приговорил обвиняемых к срокам 1 года 3 месяца и 1,5 года заключения. Это время они проведут в колонии общего режима. 

Стороны обжаловали приговор, но он остался в силе. 

Ранее вспыльчивая ростовчанка обругала инспектора ДПС и полезла с ним в драку 3 февраля.

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