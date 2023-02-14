Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Александр Ромашкин и Роман Карлов в воинской части в 2022 году потребовали у сослуживца деньги. Он несколько раз им отказывал.
За это фигуранты в казарме избили потерпевшего, что и стало причиной возбуждения уголовного дела. Ромашкин отрицал только вымогательство, его подельник утверждал, что их сослуживца никто не бил и деньги у него не требовал.
Суд приговорил обвиняемых к срокам 1 года 3 месяца и 1,5 года заключения. Это время они проведут в колонии общего режима.
Стороны обжаловали приговор, но он остался в силе.
Ранее вспыльчивая ростовчанка обругала инспектора ДПС и полезла с ним в драку 3 февраля.