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С 1 марта 2023 года водители электромобилей смогут не платить за проезд по М-4 «Дон»

17 февраля 2023, 07:44
Фото: Janitors/cc by sa/flickr.com
С 1 марта 2023 года водители электромобилей смогут не платить за проезд по М-4 «Дон»
В Ростовской области владельцев электромобилей освободят от оплаты проезда по платным участкам федеральных трасс М-4 «Дон» и аналогичных автодорог, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Правительство России предоставило владельцам электромобилей право бесплатного проезда по платным участкам федеральных трасс с 1 марта 2023 года. По предварительной информации, эксперимент продлится вплоть до конца года.

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В течение этого времени владельцы электромобилей получат право бесплатного проезд по М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», а также трассам М-11, М-12 и ЦКАД.

Для получения права бесплатного проезда автомобилисту предстоит пройти регистрацию в офисе поддержки ООО «Автодор — Платные Дороги» и иметь транспондер T-pass.

Ранее в Ростовской области выросли продажи электромобилей.

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