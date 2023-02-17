С 1 марта 2023 года водители электромобилей смогут не платить за проезд по М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Правительство России предоставило владельцам электромобилей право бесплатного проезда по платным участкам федеральных трасс с 1 марта 2023 года. По предварительной информации, эксперимент продлится вплоть до конца года.
В течение этого времени владельцы электромобилей получат право бесплатного проезд по М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», а также трассам М-11, М-12 и ЦКАД.
Для получения права бесплатного проезда автомобилисту предстоит пройти регистрацию в офисе поддержки ООО «Автодор — Платные Дороги» и иметь транспондер T-pass.
Ранее в Ростовской области выросли продажи электромобилей.