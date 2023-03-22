Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Голосование провели на заседании региональной Общественной палаты и за Канскую отдали большинство голосов. Сама она в 2013 году окончила вуз по специальности «Регионоведение», после чего устроилась на работу в администрацию Батайска.
В 2019 году Канская возглавила волонтерский центр, а с прошлого года она является главой управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров страны.
Ранее в Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.