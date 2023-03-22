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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Кристина Канская из Батайска представит Ростовскую область в Общественной палате РФ

22 марта 2023, 10:45
Фото: donland.ru
Кристина Канская представит Ростовскую область в Общественной палате РФ
Уроженка Батайска Кристина Канская будет представлять Ростовскую область в Общественной палате России, сообщили в правительстве региона.

Голосование провели на заседании региональной Общественной палаты и за Канскую отдали большинство голосов. Сама она в 2013 году окончила вуз по специальности «Регионоведение», после чего устроилась на работу в администрацию Батайска.

В 2019 году Канская возглавила волонтерский центр, а с прошлого года она является главой управления регионального развития Ассоциации волонтерских центров страны. 

Ранее в Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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