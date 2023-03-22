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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

«Обострение весной»: ростовчане считают ложью заявление боевиков о пожаре в ПУ ФСБ

22 марта 2023, 05:33
Фото: 1mi

Ростовчане не поверили в заявление боевиков о причастности к пожару в здании ПУ ФСБ

Жители Ростова-на-Дону не поверили, что малоизвестное террористическое движение «Черный мост» может быть причастно к пожару в здании Погрануправления ФСБ, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что 16 марта из-за короткого замыкания в здании на Сиверса произошли взрыв емкостей с ГСМ и пожар на площади 800 квадратных метров. Это официальная причина и других версий с того момента не появлялось.

Однако позже издание RTVI со ссылкой на Telegram-канал запрещенной группировки написало, что боевики якобы могли разместить в здании взрывчатые вещества. Но каких-либо подтверждений этому не было.

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В эту версию не поверили и пользователи соцсетей, посчитав это ложью. А многие никогда и не слышали о подобном движении.

«А это еще что за движение такое?», — интересуются ростовчане.

«Весна… Обострение у сумасшедших», — пишут горожане.

«Детишки в Telegram ерунду пишут, а потом будут ныть, что они пошутили», — заявили горожане.

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