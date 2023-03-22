Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Напомним, что 16 марта из-за короткого замыкания в здании на Сиверса произошли взрыв емкостей с ГСМ и пожар на площади 800 квадратных метров. Это официальная причина и других версий с того момента не появлялось.
Однако позже издание RTVI со ссылкой на Telegram-канал запрещенной группировки написало, что боевики якобы могли разместить в здании взрывчатые вещества. Но каких-либо подтверждений этому не было.
В эту версию не поверили и пользователи соцсетей, посчитав это ложью. А многие никогда и не слышали о подобном движении.
«А это еще что за движение такое?», — интересуются ростовчане.
«Весна… Обострение у сумасшедших», — пишут горожане.
«Детишки в Telegram ерунду пишут, а потом будут ныть, что они пошутили», — заявили горожане.