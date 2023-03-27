Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Массовая драка произошла на детской площадке в Северном микрорайоне Ростова. Там толпа молодых людей с арматурой напала на подростка. Избить его решили из-за тату паутины на локте.
Видео с избиением выложили в соцсети. Им заинтересовались правоохранительные органы. По информации RO.Today, полиция уже организовала проверку по факту применения насилия в результате конфликта на детской площадке.
Ранее в соцсетях писали, что напавшие на подростка люди являются цыганами. Сам пострадавший пришел на детскую площадку с девушкой и ребенком. Он пытался убежать и отбиться от нападавших, однако у него ничего не вышло.