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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Полиция организовала проверку по факту избиения парня арматурой в Ростове

27 марта 2023, 15:29
Фото: 1MI
Полиция проверит информацию о массовой драке в Ростове
Правоохранительные органы проверят информацию о массовом избиении подростка на детской площадке в Ростове, пишут СМИ.

Массовая драка произошла на детской площадке в Северном микрорайоне Ростова. Там толпа молодых людей с арматурой напала на подростка. Избить его решили из-за тату паутины на локте.

В Ростове на СЖМ толпа цыган напала на парня на детской площадке
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Видео с избиением выложили в соцсети. Им заинтересовались правоохранительные органы. По информации RO.Today, полиция уже организовала проверку по факту применения насилия в результате конфликта на детской площадке.

Ранее в соцсетях писали, что напавшие на подростка люди являются цыганами. Сам пострадавший пришел на детскую площадку с девушкой и ребенком. Он пытался убежать и отбиться от нападавших, однако у него ничего не вышло.

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