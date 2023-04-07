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С 1 мая в Ростовской области изменится порядок доставки пенсий

7 апреля 2023, 05:12
Фото: 1mi
В Ростовской области с 1 мая доставкой пенсий будет заниматься только «Почта России», сообщили в правительстве региона.

До этого местные жители могли выбрать одну из 11 организаций, но с мая останется только один оператор. Никакие заявления для этого подавать не нужно, все произойдет в автоматическом режиме.

Отмечается, что на дом пенсии получают более 400 тысяч жителей Ростовской области. Около 200 тысяч человек выбрали в качестве оператора «Почту России».

Стало известно, кому повысят пенсии в апреле в Ростовской области
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Ранее стало известно, кому повысят пенсии в апреле в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого эксперты оценили вероятность накопления 10 миллионов к пенсии.

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