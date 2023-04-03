rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Стало известно, кому повысят пенсии в апреле в Ростовской области

3 апреля 2023, 08:05
Фото: 1MI
Стало известно, кому повысят пенсии в апреле в Ростовской области
В Ростовской области пенчии увеличат на 3,3% в апреле, сообщили в правительстве страны.

В апреле по всей России традиционно индексируются пенсии. В этом году их рост составит 3,3%. Прежде всего, речь идет о социальных пенсиях. Их получают по старости, инвалидности и по потере кормильца.

В этом году индексация коснется и пенсионеров по государственному пенсионному обеспечению. К этой категории относятся военные, получившие инвалидность на фронте, семьи погибших бойцов, ветераны ВОВ, блокадники Ленинграда, чернобыльцы, космонавты и другие.

В Ростовской области пенсию повысят пострадавшим в расстреле рабочих в Новочеркасске
Узнать подробнее

На увеличение пенсии может повлиять и возраст. Те пенсионеры, которым в этом году исполнится 80 лет, могут рассчитывать на увеличение пенсии на 7567 рублей. Дополнительного заявления для этого подавать не нужно. Доплату назначают сразу после юбилея.

Ранее в Ростовской области эксперты оценили вероятность накопления 10 миллионов к пенсии.

Читайте также:
Эксперты оценили вероятность накопления 10 миллионов к пенсииПолучившие инвалидность на СВО бойцы из Ростовской области смогут получать две пенсииМужчины в Ростове назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
Жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана
Сегодня, 04:44
Ростовчанам рассказали, чего ждать от погоды в начале апреля
Сегодня, 04:58
Грузовик протаранил остановку в Ростовской области 2 апреля
Вчера, 21:07
Пожар охватил многоэтажное кафе в парке «Дружба» на Северном в Ростове
Вчера, 16:31
Два хутора в Ростовской области до сих пор остаются без электричества после снегопада
Вчера, 15:36
Эксперт объяснил, как правильно выбирать яйца по категориям в Ростовской области
Вчера, 12:25