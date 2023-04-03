Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В апреле по всей России традиционно индексируются пенсии. В этом году их рост составит 3,3%. Прежде всего, речь идет о социальных пенсиях. Их получают по старости, инвалидности и по потере кормильца.
В этом году индексация коснется и пенсионеров по государственному пенсионному обеспечению. К этой категории относятся военные, получившие инвалидность на фронте, семьи погибших бойцов, ветераны ВОВ, блокадники Ленинграда, чернобыльцы, космонавты и другие.
На увеличение пенсии может повлиять и возраст. Те пенсионеры, которым в этом году исполнится 80 лет, могут рассчитывать на увеличение пенсии на 7567 рублей. Дополнительного заявления для этого подавать не нужно. Доплату назначают сразу после юбилея.
Ранее в Ростовской области эксперты оценили вероятность накопления 10 миллионов к пенсии.