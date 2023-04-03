На увеличение пенсии может повлиять и возраст. Те пенсионеры, которым в этом году исполнится 80 лет, могут рассчитывать на увеличение пенсии на 7567 рублей. Дополнительного заявления для этого подавать не нужно. Доплату назначают сразу после юбилея.