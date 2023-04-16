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Налоговая хочет обанкротить регбийный клуб «Ростов»

16 апреля 2023, 16:10
Фото: 1mi
Налоговая обратилась с иском в суд с требованием признать банкротом регбийный клуб «Ростов», говорится в документах арбитражного суда.

Заявление написала инспекция федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростова-на-Дону. Она хочет добиться признания клуба несостоятельным.

Налоговая утверждает, что ответчик задолжал 3,1 миллиона рублей. В результате суд принял иск к производству, заседание состоится в начале мая.

Ответчику необходимо будет предоставить письменный отзыв на заявление.

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Согласно открытым данным, команду по регби из Ростовской области основали в июне 2021 года. В первом матче в своей истории ростовчане проиграли со счетом 6:57.

Команда ушла из чемпионата России, успев сыграть в 11 матчах, во всех из которых она проиграла.

Ранее стало известно, что авиазавод из Таганрога могут признать банкротом.

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