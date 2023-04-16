Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:14
Заявление написала инспекция федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростова-на-Дону. Она хочет добиться признания клуба несостоятельным.
Налоговая утверждает, что ответчик задолжал 3,1 миллиона рублей. В результате суд принял иск к производству, заседание состоится в начале мая.
Ответчику необходимо будет предоставить письменный отзыв на заявление.
Согласно открытым данным, команду по регби из Ростовской области основали в июне 2021 года. В первом матче в своей истории ростовчане проиграли со счетом 6:57.
Команда ушла из чемпионата России, успев сыграть в 11 матчах, во всех из которых она проиграла.
Ранее стало известно, что авиазавод из Таганрога могут признать банкротом.