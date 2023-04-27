Эти результате получили во время опроса, который провели по всей России, а участниками стали 1,6 тысячи человек. В среднем достойной пенсией они считают 47 тысяч рублей, хотя реальная сумма средней пенсии по стране в декабре 2022 года составляла 18,5 тысячи рублей.