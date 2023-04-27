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Ростовчане заявили, что мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей

27 апреля 2023, 08:09
Фото: janko-ferlic/unsplash
Ростовчане мечтают о пенсии в 45 тыс рублей
Жители Ростова-на-Дону были бы довольны размером пенсии в 45 тысяч рублей, сообщает SuperJob.

Эти результате получили во время опроса, который провели по всей России, а участниками стали 1,6 тысячи человек. В среднем достойной пенсией они считают 47 тысяч рублей, хотя реальная сумма средней пенсии по стране в декабре 2022 года составляла 18,5 тысячи рублей. 

Жители Ростова на пенсии хотят получать 45,7 тысячи рублей каждый месяц, хотя в ноябре минувшего года они называли 44,5 тысячи. А в 2019 году ростовчан бы устроило 39,4 тысячи рублей. 

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Самые низкие запросы оказались в Ярославле - 42 тысячи рублей. Далее идут Ижевск и Ульяновск, а больше всего хотят получать москвичи - 51,3 тысячи рублей. 

Ранее стало известно, что доставщиков пенсий могут массово сократить в Ростовской области с мая

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