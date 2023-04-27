Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Эти результате получили во время опроса, который провели по всей России, а участниками стали 1,6 тысячи человек. В среднем достойной пенсией они считают 47 тысяч рублей, хотя реальная сумма средней пенсии по стране в декабре 2022 года составляла 18,5 тысячи рублей.
Жители Ростова на пенсии хотят получать 45,7 тысячи рублей каждый месяц, хотя в ноябре минувшего года они называли 44,5 тысячи. А в 2019 году ростовчан бы устроило 39,4 тысячи рублей.
Самые низкие запросы оказались в Ярославле - 42 тысячи рублей. Далее идут Ижевск и Ульяновск, а больше всего хотят получать москвичи - 51,3 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что доставщиков пенсий могут массово сократить в Ростовской области с мая