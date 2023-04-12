В сообщении также указано, что с 1 мая этого года, единственным оператором, по доставкам пенсий на дом, станет «Почта России». Жителям Ростовской области, получающим выплаты через иные доставочные организации и желающим продолжать получение на дом, не надо обращаться с новыми заявлениями о доставке. ОСФР по Ростовской области автоматически изменит организацию на «Почту России». Будет ли учтен негативный опыт работы предыдущих лет, когда донские пенсионеры порой не получали пенсии по несколько месяцев, не говорится.