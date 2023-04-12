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Массовые увольнения сотрудников Пенсионного фонда ожидаются в Ростовской области

12 апреля 2023, 06:58
Фото: 1MI
Массовые увольнения сотрудников Пенсионного фонда начнутся в Ростовской области
Сотрудников пенсионного фонда Ростовской области ждут сокращения, об этом RostovGazeta рассказала один из социальных работников организации, пожелавшая скрыть свое имя.

Женщина пояснила, что причиной массовых сокращений, которые в первую очередь коснутся социальных работников, является то, что с 1 мая текущего года, осуществлять доставку пенсий пожилым дончанам будет управление «Почты России». Поэтому большинство из сотрудников отрабатывают последние дни.

— Несмотря на многочисленные просьбы пенсионеров и жителей области, которые всегда в срок и в определенное время получали свои пенсионные выплаты, нас было решено сократить. Не знаю, почему так, у нас ведь в фонде есть и доставка, и автомобили. Столько людей без работы останутся, — пояснил источник издания.

С 1 мая в Ростовской области изменится порядок доставки пенсий
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Действительно, на сайте областного правительства сказано буквально следующее: «Согласно ФЗ от 18.03.2023 № 76-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О почтовой связи‘ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ доставка выплат на дом будет осуществляться только Почтой России».

«Согласно ФЗ от 18.03.2023 № 76-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О почтовой связи‘ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ доставка выплат на дом будет осуществляться только Почтой России».«Согласно ФЗ от 18.03.2023 № 76-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О почтовой связи‘ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ доставка выплат на дом будет осуществляться только Почтой России».
«Согласно ФЗ от 18.03.2023 № 76-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О почтовой связи‘ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ доставка выплат на дом будет осуществляться только Почтой России».
Фото: 1MI

В сообщении также указано, что с 1 мая этого года, единственным оператором, по доставкам пенсий на дом, станет «Почта России». Жителям Ростовской области, получающим выплаты через иные доставочные организации и желающим продолжать получение на дом, не надо обращаться с новыми заявлениями о доставке. ОСФР по Ростовской области автоматически изменит организацию на «Почту России». Будет ли учтен негативный опыт работы предыдущих лет, когда донские пенсионеры порой не получали пенсии по несколько месяцев, не говорится.

Многие жители считают, что такая структура как «Почта России» на сегодня не располагает таким количеством почтальонов, способных охватить всю область, чтобы вовремя доставить извещения, не говоря уже о деньгах. Ведь, согласно официальным данным, в Ростовской области пенсии на дом получают свыше 400 тысяч граждан.

Официальной информации Пенсионного Фонда об увольнении сотрудников пока еще не было.

Официальной информации Пенсионного Фонда об увольнении сотрудников пока еще не было. Официальной информации Пенсионного Фонда об увольнении сотрудников пока еще не было. 
Официальной информации Пенсионного Фонда об увольнении сотрудников пока еще не было. 
Фото: 1MI

Ранее RostovGazeta рассказывала о закрытии отделений пенсионного фонда в связи с изменениями в законодательстве.

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