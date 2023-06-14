Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске днем 14 июня. Там горит кровля шестого энергоблока. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасатели сейчас ликвидировали открытое горение.
В результате инцидента эвакуированы 150 человек. Губернатор Василий Голубев подтвердил, что трое сотрудников ГРЭС пострадали. Сейчас они находятся в больнице.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее сообщалось, что у троих сотрудников ГРЭС ожоги разной степени тяжести.