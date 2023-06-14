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Губернатор подтвердил, что три человека пострадали в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске

14 июня 2023, 12:47
Фото: 1MI
Губернатор подтвердил, что три человека пострадали в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске
Три сотрудника ГРЭС Новочеркасска госпитализированы после пожара на станции, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске днем 14 июня. Там горит кровля шестого энергоблока. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасатели сейчас ликвидировали открытое горение.

Из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человек
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В результате инцидента эвакуированы 150 человек. Губернатор Василий Голубев подтвердил, что трое сотрудников ГРЭС пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось, что у троих сотрудников ГРЭС ожоги разной степени тяжести.

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