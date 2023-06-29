Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Updated Сегодня, 10:36
В совете директоров сейчас числятся гендиректор «Нахичеванского базара» Роман Геворкян и бизнесмен Юрий Хортов. Кроме того, в состав вошел гендиректор «Ростдонавтовокзала» Юрий Каменщиков.
Согласно открытым данным, убытки организации в 2022 году составили 1,4 миллиона рублей, в 2021 — 2,2 миллиона.
Ранее приставы не смогли изъять землю у «Киноконцертного комплекса „Русь“ в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.