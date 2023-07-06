Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
ДТП произошло на трассе «Азов — Александровка — Староминская». 39-летний водитель Nissan на перекрёстке неравнозначных дорог не уступила дорогу мотоциклу Honda. В результате чего иномарка влетела в мотоцикл на полной скорости.
36-летний водитель Honda получил травмы и сейчас находится в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Новочеркасске Ростовской области байкер пострадал в ДТП, столкнувшись с «Волгой».