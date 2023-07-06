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Иномарка влетела в мотоциклиста на трассе в Ростовской области

6 июля 2023, 08:07
Фото: pxhere
Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с иномаркой на трассе в Ростовской области
Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с иномаркой на трассе в Ростовской области, рассказали в ГИБДД.

ДТП произошло на трассе «Азов — Александровка — Староминская». 39-летний водитель Nissan на перекрёстке неравнозначных дорог не уступила дорогу мотоциклу Honda. В результате чего иномарка влетела в мотоцикл на полной скорости.

36-летний водитель Honda получил травмы и сейчас находится в больнице.

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Фото: УГИБДД по РО

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новочеркасске Ростовской области байкер пострадал в ДТП, столкнувшись с «Волгой».

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