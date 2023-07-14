Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В последний рабочий день на этой неделе снова прогнозируют осадки. При этом в течение дня выглянет солнце, а температура поднимется до +30 градусов. К вечеру погода станет облачная, а температура воздуха окажется на отметке +24 градуса.
Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.
Добавим, что в целом по региону объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до 15 числа. Причиной являются прогнозы дождей и града, а также резкого усиления ветра.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.