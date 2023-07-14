rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Изображение материала

В последний рабочий день в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь

14 июля 2023, 08:37
Фото: pxhere.com
В последний рабочий день в Ростове-на-Дону ожидается небольшой дождь
В Ростове-на-Дону в пятницу, 14 июля, ожидается дождливая погода, сообщили синоптики.

В последний рабочий день на этой неделе снова прогнозируют осадки. При этом в течение дня выглянет солнце, а температура поднимется до +30 градусов. К вечеру погода станет облачная, а температура воздуха окажется на отметке +24 градуса.

Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.

Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды
Узнать подробнее

Добавим, что в целом по региону объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до 15 числа. Причиной являются прогнозы дождей и града, а также резкого усиления ветра.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

Читайте также:
Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогодыНепогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Погода#Дождь#Солнце#Температура#Ветер#Штормовое предупреждение#Град#Посевы
Подпишитесь
Высокопоставленного полицейского заподозрили в хищении денег в Ростовской области
Сегодня, 09:34
Генерал Галаджев: как выходец из ростовской Нахичевани создавал социалистическую ГДР
Сегодня, 09:48
Госдума запретила жителям в Ростовской области менять пол
Сегодня, 08:28
Ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44
Сегодня, 08:03
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 15 июля
Сегодня, 07:45
ЖК «Измаильский экоквартал» предоставляет скидки на квартиры до 500 тысяч рублей
Вчера, 09:58