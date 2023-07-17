В Азове вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Преступление он совершил 23 февраля — в День защитника отечества. Вместе с другом, домой к которому он переехал на несколько дней, он распивал алкоголь. Отмечается, что из родного дома его выгнали именно по причине постоянного пьянства. Чтобы отметить 23 февраля, мужчины не скупились и приобрели шесть бутылок водки.