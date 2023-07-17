Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Азове вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Преступление он совершил 23 февраля — в День защитника отечества. Вместе с другом, домой к которому он переехал на несколько дней, он распивал алкоголь. Отмечается, что из родного дома его выгнали именно по причине постоянного пьянства. Чтобы отметить 23 февраля, мужчины не скупились и приобрели шесть бутылок водки.
Однако застолье не задалось. Мужчины решили обсудили военные конфликты. Обвиняемый стал уверять своего друга, что участвовал в первой Чеченской кампании. Однако тот ему не поверил. В порыве ярости мужчина взял табурет и забил оппонента им до смерти. Когда от ударов табурет сломался, обвиняемый стал добивать друга руками. Нанесено было, как минимум, 40 ударов.
После убийства мужчина зачем-то сфотографировал труп и покинул место происшествия.
На суде обвиняемый заявил, что выпивал с другом каждый день и до этого конфликтов у них не возникало. Свою вину он полностью признал.
Суд приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы. Также он обязан выплатить родственникам погибшего 550 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области мобилизованного военного заподозрили в массовой расправе.