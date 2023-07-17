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Пьяный житель Азова забил табуреткой сожителя, не поверившего, что тот ветеран Чечни

17 июля 2023, 07:03
Фото: Newtown grafitti/CC BY 2.0/flickr.com
Пьяный житель Азова забил табуреткой сожителя, не поверившего, что тот ветеран Чечни
Житель Азова не сумел доказать другу, что является ветераном Чеченской войны, конфликт послужил поводом для жестокого убийства, рассказали в местном суде.

В Азове вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Преступление он совершил 23 февраля — в День защитника отечества. Вместе с другом, домой к которому он переехал на несколько дней, он распивал алкоголь. Отмечается, что из родного дома его выгнали именно по причине постоянного пьянства. Чтобы отметить 23 февраля, мужчины не скупились и приобрели шесть бутылок водки.

Однако застолье не задалось. Мужчины решили обсудили военные конфликты. Обвиняемый стал уверять своего друга, что участвовал в первой Чеченской кампании. Однако тот ему не поверил. В порыве ярости мужчина взял табурет и забил оппонента им до смерти. Когда от ударов табурет сломался, обвиняемый стал добивать друга руками. Нанесено было, как минимум, 40 ударов.

После убийства мужчина зачем-то сфотографировал труп и покинул место происшествия.

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На суде обвиняемый заявил, что выпивал с другом каждый день и до этого конфликтов у них не возникало. Свою вину он полностью признал.

Суд приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы. Также он обязан выплатить родственникам погибшего 550 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области мобилизованного военного заподозрили в массовой расправе.

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