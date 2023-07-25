Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Рейтинг составило РИА «Новости» и донской регион оказался на 51 месте по этому показателю. Здесь доля семей среднего класса от общероссийского количества составила 1,6%.
Лидером в списке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти 40% семей относятся к среднему классу. Второе и третьем место занимают Чукотский АО и Магаданская область.
На последнее место попала Ингушетия с показателем 1,4%.
Ранее губернатор Ростовской области поручил создать совет по улучшению качества жизни. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.