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В Ростовской области к среднему классу относятся только 6,3% местных жителей

25 июля 2023, 10:43
Фото: pxhere.com
В Ростовской области к среднему классу относятся только 6,3% местных жителей
В Ростовской области доля семей, относящихся к среднему классу, составляет 6,3%, сообщают СМИ.

Рейтинг составило РИА «Новости» и донской регион оказался на 51 месте по этому показателю. Здесь доля семей среднего класса от общероссийского количества составила 1,6%.

Лидером в списке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти 40% семей относятся к среднему классу. Второе и третьем место занимают Чукотский АО и Магаданская область.

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На последнее место попала Ингушетия с показателем 1,4%.

Ранее губернатор Ростовской области поручил создать совет по улучшению качества жизни. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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