Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
По их словам, скорая добиралась 15 минут, а все это время ребенка пытались откачать. Они добавили, что позже приехала реанимация.
«Люди толпами выходят из аквапарка, требуя кассира вернуть деньги», — написал автор. На данный момент официальной информации о гибели ребенка не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях начали интересоваться, где были спасатели в это время. Также ростовчане спросили, был ли спасательный живет на ребенке.
Ранее появилось видео с моментом гибели упавшего с катамарана парня в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.