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Ростовчане заявили об утонувшем ребенке в аквапарке 26 июля

26 июля 2023, 17:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во вторник, 26 июля, в аквапарке утонул четырехлетний ребенок, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, скорая добиралась 15 минут, а все это время ребенка пытались откачать. Они добавили, что позже приехала реанимация.

«Люди толпами выходят из аквапарка, требуя кассира вернуть деньги», — написал автор. На данный момент официальной информации о гибели ребенка не поступало, она уточняется.

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Пользователи в комментариях начали интересоваться, где были спасатели в это время. Также ростовчане спросили, был ли спасательный живет на ребенке.

Ранее появилось видео с моментом гибели упавшего с катамарана парня в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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