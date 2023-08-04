rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

В Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС

4 августа 2023, 13:20
Фото: 69.мвд.рф
В Ростове информация о нападение на пост ДПС оказалась учебной
В Ростове-на-Дону не подтвердилась информация о нападении на пост ДПС, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ранее Telegram-каналы писали, что проводится проверка о возможном нападении и указывали пост ДПС, который расположен на въезде в Ростове, если ехать со стороны Таганрога.

Говорилось, что якобы экипаж вызвал подкрепление и перестал выходить на связь.

В Ростове-на-Дону проверяется информация о нападении на пост ДПС
Узнать подробнее

«Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия», — прокомментировал губернатор.

Вместе с этим Baza написала, что дескать замглавы ГИБДД Ростовской области приехал на пост и дал задание провести внезапные учения. Но официально эту информацию не подтверждали.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону проверяется информация о нападении на пост ДПССтало известно, на какой машине мог уехать дончанин, подозреваемый в расстреле семьиВ Ростове-на-Дону суд арестовал контрактника за расстрел четырех сослуживцев
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Нападение#Пост ДПС#Учебная информация#Ростов#Учебно-тренировочные мероприятия#Внезапные учения
Подпишитесь
Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2023 году в Ростовской области
Сегодня, 10:32
Картины Серова и Бенуа могли пострадать при взрыве в Таганроге
Сегодня, 06:40
Власти в Ростове-на-Дону заявили, что доходы у жителей вырастут на 236% до 2035 года
Сегодня, 06:46
Замкомандира взвода ДПС Ростовской области с подчиненным попали в крупное ДТП
Сегодня, 06:26
Жара до 39 градусов накроет Ростов-на-Дону на выходных с 6 августа
Сегодня, 05:36
Ночные салюты стали кошмаром для жителей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:42