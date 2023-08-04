В Ростове информация о нападение на пост ДПС оказалась учебной

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Ранее Telegram-каналы писали, что проводится проверка о возможном нападении и указывали пост ДПС, который расположен на въезде в Ростове, если ехать со стороны Таганрога.
Говорилось, что якобы экипаж вызвал подкрепление и перестал выходить на связь.
«Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия», — прокомментировал губернатор.
Вместе с этим Baza написала, что дескать замглавы ГИБДД Ростовской области приехал на пост и дал задание провести внезапные учения. Но официально эту информацию не подтверждали.