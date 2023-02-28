Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Согласно материалам дела, Зеленину вменяют убийство четырех человек в войсковой части. Говорится, что сам он являлся контрактником.
После убийства фигуранта задержали и завели в отношении него уголовное дело. Сам он не отрицает, что стрелял в сослуживцев из автомата.
Суд 8 февраля заключил мужчину под стражу, но его адвокат настаивал на иной мере пресечения. Однако первоначальное решение оставили в силе.
Ранее полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.