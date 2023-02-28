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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

В Ростове-на-Дону суд арестовал контрактника за расстрел четырех сослуживцев

28 февраля 2023, 10:06
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд арестовал контрактника за расстрел четырех сослуживцев
В Ростове-на-Дону арестовали Владимира Зеленина, обвиняемого в убийстве четырех военнослужащих, сообщает Южный окружной военный суд.

Согласно материалам дела, Зеленину вменяют убийство четырех человек в войсковой части. Говорится, что сам он являлся контрактником.

После убийства фигуранта задержали и завели в отношении него уголовное дело. Сам он не отрицает, что стрелял в сослуживцев из автомата.

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Суд 8 февраля заключил мужчину под стражу, но его адвокат настаивал на иной мере пресечения. Однако первоначальное решение оставили в силе. 

Ранее полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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