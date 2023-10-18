Власти Ростова-на-Дону придумали, как продвигать туристический бренд города

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Заказчиком выступает Департамент экономики города, а начальная цена контракта составляет три миллиона рублей. Победитель станет известен 8 ноября.
В техническом задании прописаны сразу несколько мероприятий, которые предстоит провести исполнителю. В том числе, ему придется организовать туристический форум.
Также в рамках контракта предстоит провести онлайн-экскурсий для школьников, разработать экскурсионный маршрут по городу Ростову-на-Дону, приуроченный к 275-летию города, разработать опросный лист для туристов.
Все мероприятия необходимо будет провести до 15 декабря этого года.
Напомним, что с начала года зарубежный туризм для дончан подорожал на треть.