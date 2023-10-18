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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Продвижение туристского бренда Ростова-на-Дону обойдется в миллионы рублей

Власти Ростова-на-Дону придумали, как продвигать туристический бренд города

18 октября 2023, 06:29
Фото: rostovgazeta.ru
Продвижение туристского бренда Ростова-на-Дону обойдется в миллионы рублей

В Ростове потратят 3 млн на продвижение туристского бренда города

В Ростове-на-Дону проводят конкурс для выбора компании, которая займется продвижением туристского бренда города, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает Департамент экономики города, а начальная цена контракта составляет три миллиона рублей. Победитель станет известен 8 ноября.

В техническом задании прописаны сразу несколько мероприятий, которые предстоит провести исполнителю. В том числе, ему придется организовать туристический форум.

С начала года зарубежный туризм для дончан подорожал на треть
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Также в рамках контракта предстоит провести онлайн-экскурсий для школьников, разработать экскурсионный маршрут по городу Ростову-на-Дону, приуроченный к 275-летию города, разработать опросный лист для туристов.

Все мероприятия необходимо будет провести до 15 декабря этого года.

Напомним, что с начала года зарубежный туризм для дончан подорожал на треть.

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