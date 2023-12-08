rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Социолог объяснила, почему Ростовской области грозит демографическая яма

Социолог заявила о демографической яме в Ростовской области

8 декабря 2023, 07:10
Фото: Midjourney
Социолог объяснила, почему Ростовской области грозит демографическая яма

Социолог Верещагина заявила о демографической яме в Ростовской области

В Ростовской области смертность продолжает значительно превышать рождаемость, социолог Анна Верещагина рассказала корреспонденту RostovGazeta, может ли регион избежать демографической ямы.

Рождаемость в Ростовской области уже давно не может превысить уровень смертности. Согласно последним данным Росстата, естественная убыль населения в регионе составляет 1,4 тысячи человек. С января по сентябрь 2023 года в Ростовской области родился 24 231 ребенок. Число умерших же составило 40 403 человек.

Население Ростовской области сократилось еще на 1,4 тысячи человек в 2023 году
Узнать подробнее

«Снижение рождаемости, высокая смертность, превышающая рождаемость, — явления, характерные не только для Ростовской области. Такая ситуация, в целом, характеризует демографическое развитие России и большинства регионов страны», — заявила корреспонденту RostovGazeta социолог Анна Верещагина.

Она объяснила, что демографическая яма является следствием множества процессов. Так, сейчас в репродуктивный период вошло поколение 90-х. Оно само по себе является немногочисленным в сравнении с предыдущими поколениями. Дети 90-х выросли в тяжелых экономических и социальных условиях, когда распался СССР и строилось новое государство. Менялось не только политическое устройство, но и системы ценностей.

«Ценности семьи, детности также претерпели изменения. Поколение, на которое сейчас может рассчитывать российское общество и государство в плане изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, не в состоянии справиться с этой задачей. С ней не справится в ближайшем будущем и подрастающее поколение, стоящее на пороге вхождения во взрослую жизнь», — говорит эксперт.

В Ростовской области резко упала рождаемость в 2023 году
Узнать подробнее
Согласно последним опросам, молодое поколение ориентируется на семьи с небольшим количеством детей, а то и вовсе без них.Согласно последним опросам, молодое поколение ориентируется на семьи с небольшим количеством детей, а то и вовсе без них.
Согласно последним опросам, молодое поколение ориентируется на семьи с небольшим количеством детей, а то и вовсе без них.
Фото: 1MI

Согласно последним опросам, молодое поколение ориентируется на семьи с небольшим количеством детей, а то и вовсе без них.

«Молодежь не планирует в раннем возрасте становиться родителями, ориентируясь на иные ценности, планы, жизненные стратегии, связанные с образованием, профессионализацией, карьерой, обретением устойчивого экономического статуса и так далее», — говорит социолог Верещагина.

Сейчас в Ростовской области средний возраст рождения первенца составляет 28 лет. Для сравнения: в 2007 году он составлял 20-22 года, в 2017 году — 23-25 лет.

«Нужно 2,4 ребенка на женщину»: врач рассказал, почему вымирает Ростовская область
Узнать подробнее

Верещагина полагает, что ждать повышения рождаемости с опорой на местное население, не учитывая мигрантов, не приходится. А потому проблему высокой убыли населения можно попробовать решить иными путями. Например, снизив уровень смертности. Сделать это можно, повысив качество медицины, материальное благополучие граждан, а также популяризируя установку на здоровый образ жизни.

Читайте также:
Демограф Ракша прогнозирует катастрофический спад рождаемости на Дону в 2023 годуЭксперт рассказал, как семьеведение в школах Ростова поможет поднять рождаемостьАксай остался без родильного отделения из-за низкой рождаемости
#Общество#Россия#Эксклюзив#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#RostovGazeta
Подпишитесь
На Дону считают зарплаты Дедов Морозов, пока власти отменяют гуляния на Новый год
Вчера, 15:01
В Ростовской области техосмотр автомобилей станет дороже более чем на 10%
Вчера, 16:30
Оборонка, долги и унитазы: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре
Вчера, 16:56
В Ростовскую область прибыли автомобили для доставки в зону СВО
Вчера, 16:01
Жители Ростова-на-Дону потратили на модульные туалеты больше полумиллиона рублей
Вчера, 14:57
Стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону обновила исторический максимум
Вчера, 14:48