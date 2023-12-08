Социолог заявила о демографической яме в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Рождаемость в Ростовской области уже давно не может превысить уровень смертности. Согласно последним данным Росстата, естественная убыль населения в регионе составляет 1,4 тысячи человек. С января по сентябрь 2023 года в Ростовской области родился 24 231 ребенок. Число умерших же составило 40 403 человек.
«Снижение рождаемости, высокая смертность, превышающая рождаемость, — явления, характерные не только для Ростовской области. Такая ситуация, в целом, характеризует демографическое развитие России и большинства регионов страны», — заявила корреспонденту RostovGazeta социолог Анна Верещагина.
Она объяснила, что демографическая яма является следствием множества процессов. Так, сейчас в репродуктивный период вошло поколение 90-х. Оно само по себе является немногочисленным в сравнении с предыдущими поколениями. Дети 90-х выросли в тяжелых экономических и социальных условиях, когда распался СССР и строилось новое государство. Менялось не только политическое устройство, но и системы ценностей.
«Ценности семьи, детности также претерпели изменения. Поколение, на которое сейчас может рассчитывать российское общество и государство в плане изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, не в состоянии справиться с этой задачей. С ней не справится в ближайшем будущем и подрастающее поколение, стоящее на пороге вхождения во взрослую жизнь», — говорит эксперт.
Согласно последним опросам, молодое поколение ориентируется на семьи с небольшим количеством детей, а то и вовсе без них.
«Молодежь не планирует в раннем возрасте становиться родителями, ориентируясь на иные ценности, планы, жизненные стратегии, связанные с образованием, профессионализацией, карьерой, обретением устойчивого экономического статуса и так далее», — говорит социолог Верещагина.
Сейчас в Ростовской области средний возраст рождения первенца составляет 28 лет. Для сравнения: в 2007 году он составлял 20-22 года, в 2017 году — 23-25 лет.
Верещагина полагает, что ждать повышения рождаемости с опорой на местное население, не учитывая мигрантов, не приходится. А потому проблему высокой убыли населения можно попробовать решить иными путями. Например, снизив уровень смертности. Сделать это можно, повысив качество медицины, материальное благополучие граждан, а также популяризируя установку на здоровый образ жизни.