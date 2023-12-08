Социолог заявила о демографической яме в Ростовской области

«Ценности семьи, детности также претерпели изменения. Поколение, на которое сейчас может рассчитывать российское общество и государство в плане изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, не в состоянии справиться с этой задачей. С ней не справится в ближайшем будущем и подрастающее поколение, стоящее на пороге вхождения во взрослую жизнь», — говорит эксперт.