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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

«В соответствии с санминимумом»: почему мерзнут дети в гимназии Миллерово

«В соответствии с санминимумом»: почему мерзнут дети в гимназии Миллерово

12 декабря 2023, 07:35
Фото: vk.com/gimn1mill
«В соответствии с санминимумом»: почему мерзнут дети в гимназии Миллерово

Стало известно, почему мерзнут дети в гимназии Миллерово

В гимназии № 1 города Миллерово корреспонденту RostovGazeta сообщили, что температура в образовательном учреждении соответствует санитарному минимуму.

Напомним, что по информации в СМИ, учащиеся в гимназии № 1 Миллерово из-за холода сидят на уроках в куртках. Родители переживают, что дети могут заболеть.

«Учителя пытаются объяснить нам, что всему виною ветер, сменивший направление. Но дети, придя домой, рассказали, что батареи в классах тоже холодные, а не только с окон дует», — рассказывают родители.

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В гимназии № 1 корреспондента RostovGazeta заверили, что температура в здании соответствует санитарному минимуму.

«В среднем — 21 градус. Отопление работает, батареи горячие», — подчеркнули в гимназии.

Ранее RostovGazeta сообщала, как обеспечивается охрана в школах Ростовской области.

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