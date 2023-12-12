«В соответствии с санминимумом»: почему мерзнут дети в гимназии Миллерово

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Напомним, что по информации в СМИ, учащиеся в гимназии № 1 Миллерово из-за холода сидят на уроках в куртках. Родители переживают, что дети могут заболеть.
«Учителя пытаются объяснить нам, что всему виною ветер, сменивший направление. Но дети, придя домой, рассказали, что батареи в классах тоже холодные, а не только с окон дует», — рассказывают родители.
В гимназии № 1 корреспондента RostovGazeta заверили, что температура в здании соответствует санитарному минимуму.
«В среднем — 21 градус. Отопление работает, батареи горячие», — подчеркнули в гимназии.
Ранее RostovGazeta сообщала, как обеспечивается охрана в школах Ростовской области.