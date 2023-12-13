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Updated Вчера, 22:22

В двух районах Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение

В двух районах Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение

12 декабря 2023, 22:20
Ремонтные работы завершены в Первомайском и Пролетарском районах, которые остались без света при обрыве высоковольтной линии электропередачи во время ледяного дождя, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
«В настоящее время АО „Теплокоммунэнерго“ приступило к поэтапному возобновлению работы котельных для возвращения тепла в многоквартирные дома и на объекты социальной сферы», — отмечается в сообщении.

По словам министра ЖКХ региона Сергея Сизикова, электроснабжение также восстановлено в хуторах Большой Лог, Рассвет и Верхнеподпольный Аксайского района.

Ранее сообщалось, что из-за ледяного дождя в регионе без света остались 180 тыс. человек. Так, из-за аварии высоковольтной ЛЭП в Аксайском районе, в Пролетарском и Первомайском районах Ростова-на-Дону было обесточено около 200 домов, семь школ, четыре детских сада и три котельные, подающие тепло в 147 многоквартирных домов.

Из-за ледяного дождя более 350 школ перевели на удаленку, а в нескольких вообще отменили занятия. При этом в травмпункты Ростова-на-Дону за два дня обратились свыше 300 человек, в их числе 71 ребенок.

Непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря. Ожидается гололедица вместе с сильным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

В Ростове без света и тепла остаются около 200 домов и семь школ
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