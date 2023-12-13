В двух районах Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение

Ранее сообщалось, что из-за ледяного дождя в регионе без света остались 180 тыс. человек. Так, из-за аварии высоковольтной ЛЭП в Аксайском районе, в Пролетарском и Первомайском районах Ростова-на-Дону было обесточено около 200 домов, семь школ, четыре детских сада и три котельные, подающие тепло в 147 многоквартирных домов.