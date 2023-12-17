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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:04

После резкого похолодания на юг России, в том числе в Ростовскую область, вернется тепло

Синоптик Шувалов предупредил об аномальном потеплении в Ростовской области

17 декабря 2023, 10:04
Фото: Midjourney
После резкого похолодания на юг России, в том числе в Ростовскую область, вернется тепло
После резкого похолодания на юг России, в том числе в Ростовскую область, вернется тепло, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Морозы и ледяные дожди сменятся потеплением уже на следующей неделе. Синоптики Александр Шувалов утверждает, что погода станет плюсовой. Однако дожди в Ростовской области не прекратятся.

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«В понедельник уже столбики термометров будут показывать двузначные цифры — около 10 градусов тепла», — приводит слова Шувалова NEWS.ru.

Потепление ждет не только Юг России, но и столицу, Поволжье и другие регионы.

Напомним, из-за непогоды в Ростовской области пострадали линии электропередач. Уже несколько дней тысячи местных жителей остаются без света и теплоснабжения.

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