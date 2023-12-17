Синоптик Шувалов предупредил об аномальном потеплении в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Морозы и ледяные дожди сменятся потеплением уже на следующей неделе. Синоптики Александр Шувалов утверждает, что погода станет плюсовой. Однако дожди в Ростовской области не прекратятся.
«В понедельник уже столбики термометров будут показывать двузначные цифры — около 10 градусов тепла», — приводит слова Шувалова NEWS.ru.
Потепление ждет не только Юг России, но и столицу, Поволжье и другие регионы.
Напомним, из-за непогоды в Ростовской области пострадали линии электропередач. Уже несколько дней тысячи местных жителей остаются без света и теплоснабжения.