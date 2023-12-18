В Сети показали снимки сбитого дрона-камикадзе над Ростовской областью

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в ночь на воскресенье, 17 декабря, произошла массовая атака беспилотниками. Никто в это время не пострадал.
В Минобороны сообщили, что украинский режим пытался совершить террористическую атаку. Известно, что ее удалось отразить в районе Морозовска.
Добавим, что Украина атаковала сразу несколько регионов, а дроны получилось уничтожить или перехватить.
Теперь в Telegram-канале появилось фото поврежденного беспилотника. Говорится, что он может быть одним из сбитых в тот день, но официального подтверждения этой информации нет.