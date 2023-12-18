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Published Сегодня, 04:58

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Updated Сегодня, 05:11

В Сети показали снимки сбитого дрона-камикадзе над Ростовской областью

В Сети показали снимки сбитого дрона-камикадзе над Ростовской областью

18 декабря 2023, 04:58
Фото: 1MI
В Интернете показали фотографии беспилотника, который может быть одним их сбитых системой ПВО над Ростовской областью, снимок размещен в Telegram-канале «Рыбарь».

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в ночь на воскресенье, 17 декабря, произошла массовая атака беспилотниками. Никто в это время не пострадал.

В Минобороны сообщили, что украинский режим пытался совершить террористическую атаку. Известно, что ее удалось отразить в районе Морозовска.

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Добавим, что Украина атаковала сразу несколько регионов, а дроны получилось уничтожить или перехватить.

Фото: Рыбарь — ТГ

Теперь в Telegram-канале появилось фото поврежденного беспилотника. Говорится, что он может быть одним из сбитых в тот день, но официального подтверждения этой информации нет.

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