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Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Главные новости Ростовской области с 11 по 17 декабря.

Итоги недели: Ростовскую область атакуют украинские беспилотники и ледяные дожди

17 декабря 2023, 17:47
Фото: Midjourney
Главные новости Ростовской области с 11 по 17 декабря.
Жители Ростовской области остались без электричества и тепла из-за гололедицы, тем временем ВСУ атаковали регион беспилотниками, а власти собираются повышать стоимость услуг ЖКХ.

Подорожание ЖКУ

Глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов предупредил, что в Ростовской области летом увеличится плата за пользование услугами ЖКХ. Повышение намечено на 1 июля 2024 года.

Индексация тарифов составит порядка 9,5%. Точный показатель роста цен зависит от конкретного муниципалитета и состава коммунальных услуг. Где-то рост окажется меньше, а где-то достигнет 9,9%.

Лукьянов добавил, что, если после индексации платить за коммунальные услуги придется больше 20% от всей суммы доходов, то можно обратиться за помощью в органы социальной защиты и вернуть часть средств.

«На расчетный счет потребителя возвращается разница между действующим тарифом и тарифом по критерию доступности», — пояснил чиновник.

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Атака БПЛА

Сегодня ранним утром губернатор Василий Голубев сообщил о массовой атаке украинских дронов на Ростовскую область. Система ПВО отразила нападение. Жертв среди населения удалось избежать.

Позже инцидент прокомментировали и в Минобороны. Там атаку назвали террористической. Также стало известно, что украинские беспилотники были сегодня сбиты в Волгоградской и Липецкой областях.

Telegram-каналы писали, что целью 33 вражеских БПЛА были военные аэродромы в Морозовске и Каменске. Однако власти информацию о целях атак официально не комментировали.

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Царство льда

Настоящий погодный апокалипсис произошел в Ростовской области на этой неделе. В регионе прошли ледяные дожди, а температура воздуха стала минусовой. Из-за этого дороги, деревья и линии электропередач покрыла толстая корка льда.

В Ростове в начале недели дети вынуждены были добираться на уроки, буквально скользя по льду на четвереньках. Занятия вскоре рекомендовали не посещать, однако совсем отменять не стали, хотя об этом просили родители. С 18 декабря школы заработают в штатном режиме, несмотря на сохранившийся гололед.

Однако по-настоящему сложная ситуация в регионе сложилась с электрообеспечением. Из-за наледи стали обрываться линии электропередач. Больше сотни тысяч человек в течение нескольких дней оставались без света и тепла. Сейчас порядка шести тысяч местных жителей все еще живут без электроснабжения. Энергетики вынуждены работать сутками, чтобы устранить последствия непогоды. На помощь им пришли коллеги из других регионов.

Другой напастью стали массово падающие деревья и огромные ветки. В Ростове несколько человек получили травмы в результате обрушения деревьев. Горожане до сих пор жалуются на разбросанные ветки и искрящие линии электропередач.

Нельзя не упомянуть и о переполненных травмпунктах. На льду, не посыпанном песком или реагентами, травмы получили тысячи человек.

Вводить режим ЧС в регионе не стали, хотя этого требовали местные жители. Власти же решили развернуть, правда, уже спустя несколько дней коллапса пункты обогрева. В них также можно зарядить технику и поесть.

Тем временем прогнозы погоды сообщают, что гололед и ветер сохранятся в Ростовской области и в начале следующей недели.

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