Итоги недели: Ростовскую область атакуют украинские беспилотники и ледяные дожди

Однако по-настоящему сложная ситуация в регионе сложилась с электрообеспечением. Из-за наледи стали обрываться линии электропередач. Больше сотни тысяч человек в течение нескольких дней оставались без света и тепла. Сейчас порядка шести тысяч местных жителей все еще живут без электроснабжения. Энергетики вынуждены работать сутками, чтобы устранить последствия непогоды. На помощь им пришли коллеги из других регионов.