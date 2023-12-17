Итоги недели: Ростовскую область атакуют украинские беспилотники и ледяные дожди

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов предупредил, что в Ростовской области летом увеличится плата за пользование услугами ЖКХ. Повышение намечено на 1 июля 2024 года.
Индексация тарифов составит порядка 9,5%. Точный показатель роста цен зависит от конкретного муниципалитета и состава коммунальных услуг. Где-то рост окажется меньше, а где-то достигнет 9,9%.
Лукьянов добавил, что, если после индексации платить за коммунальные услуги придется больше 20% от всей суммы доходов, то можно обратиться за помощью в органы социальной защиты и вернуть часть средств.
«На расчетный счет потребителя возвращается разница между действующим тарифом и тарифом по критерию доступности», — пояснил чиновник.
Сегодня ранним утром губернатор Василий Голубев сообщил о массовой атаке украинских дронов на Ростовскую область. Система ПВО отразила нападение. Жертв среди населения удалось избежать.
Позже инцидент прокомментировали и в Минобороны. Там атаку назвали террористической. Также стало известно, что украинские беспилотники были сегодня сбиты в Волгоградской и Липецкой областях.
Telegram-каналы писали, что целью 33 вражеских БПЛА были военные аэродромы в Морозовске и Каменске. Однако власти информацию о целях атак официально не комментировали.
Настоящий погодный апокалипсис произошел в Ростовской области на этой неделе. В регионе прошли ледяные дожди, а температура воздуха стала минусовой. Из-за этого дороги, деревья и линии электропередач покрыла толстая корка льда.
В Ростове в начале недели дети вынуждены были добираться на уроки, буквально скользя по льду на четвереньках. Занятия вскоре рекомендовали не посещать, однако совсем отменять не стали, хотя об этом просили родители. С 18 декабря школы заработают в штатном режиме, несмотря на сохранившийся гололед.
Однако по-настоящему сложная ситуация в регионе сложилась с электрообеспечением. Из-за наледи стали обрываться линии электропередач. Больше сотни тысяч человек в течение нескольких дней оставались без света и тепла. Сейчас порядка шести тысяч местных жителей все еще живут без электроснабжения. Энергетики вынуждены работать сутками, чтобы устранить последствия непогоды. На помощь им пришли коллеги из других регионов.
Нельзя не упомянуть и о переполненных травмпунктах. На льду, не посыпанном песком или реагентами, травмы получили тысячи человек.
Вводить режим ЧС в регионе не стали, хотя этого требовали местные жители. Власти же решили развернуть, правда, уже спустя несколько дней коллапса пункты обогрева. В них также можно зарядить технику и поесть.
Тем временем прогнозы погоды сообщают, что гололед и ветер сохранятся в Ростовской области и в начале следующей недели.