Власти Ростова-на-Дону сделали экстренное сообщение

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В это время ожидаются дождь и мокрый снег, а ветер может усилиться до 18 метров в секунду. А на на устьевом участке реки Дон сохранится ветровой нагон воды.
Неблагоприятных отметок может достичь уровень воды у Ростова-на-Дону. А в Азове он превысит на 10-30 сантиметров.
Местным жителям напомнили, что в экстренных ситуация стоит звонить по номеру 112.
Ранее стало известно, что аномальное тепло придет в донской регионе перед новогодними праздниками. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Кроме того, появилась информация, что на Новый год в Ростове потеплеет до +8 градусов.
Напомним, что ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.