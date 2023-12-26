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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:34

Власти Ростова-на-Дону сделали экстренное сообщение

Власти Ростова-на-Дону сделали экстренное сообщение

26 декабря 2023, 11:32
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова-на-Дону сделали экстренное сообщение

Ростовчан предупредили об усилении ветра и снегопаде

В Ростове-на-Дону днем во вторник, 26 декабря, испортится погода и выпадет снег, сообщили в городской администрации.

В это время ожидаются дождь и мокрый снег, а ветер может усилиться до 18 метров в секунду. А на на устьевом участке реки Дон сохранится ветровой нагон воды.

Неблагоприятных отметок может достичь уровень воды у Ростова-на-Дону. А в Азове он превысит на 10-30 сантиметров.

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Местным жителям напомнили, что в экстренных ситуация стоит звонить по номеру 112.

Ранее стало известно, что аномальное тепло придет в донской регионе перед новогодними праздниками. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, появилась информация, что на Новый год в Ростове потеплеет до +8 градусов.

Напомним, что ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#Ветер#Погода#Новый год#Тепло#Снег#Река Дон#Дождь#Уровень воды
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