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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Стало известно, когда закончатся снегопады в Ростовской области

Стало известно, когда закончатся снегопады в Ростовской области

9 января 2024, 07:08
Фото: ДПЧС по Ростовской области
Стало известно, когда закончатся снегопады в Ростовской области
В Ростовской области в течение этой недели периодически ожидаются снегопады, сообщили синоптики.

Напомним, что в понедельник из-за метели появились серьезные заторы на дорогах, а непогода стала причиной аварий. Очередной снегопад и сильный ветер обещают и во вторник, а температура опустится до -8 градусов.

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Очередной снегопад и сильный ветер обещают и во вторник, а температура опустится до -8 градусов.Очередной снегопад и сильный ветер обещают и во вторник, а температура опустится до -8 градусов.
Очередной снегопад и сильный ветер обещают и во вторник, а температура опустится до -8 градусов.
Фото: ДПЧС по Ростовской области

В среду же осадков не будет, станет и не так холодно, так как столбики термометров покажут -4 градуса. А в четверг потеплеет до +1 градуса, но снова начнется снегопад, который продолжится и в пятницу.

На выходных в дневное время температура опустится до -11 градусов, синоптики обещают ясную погоду. В понедельник прогнозируют небольшие кратковременные осадки.

Добавим, что в Ростове из-за непогоды детям разрешили не посещать уроки. Решение должны принимать родители.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Дороги#Осадки#Температура#Выходные#Аварии#Ясная погода#Потепление#Термометры#Холодно
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