Стало известно, когда закончатся снегопады в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Напомним, что в понедельник из-за метели появились серьезные заторы на дорогах, а непогода стала причиной аварий. Очередной снегопад и сильный ветер обещают и во вторник, а температура опустится до -8 градусов.
В среду же осадков не будет, станет и не так холодно, так как столбики термометров покажут -4 градуса. А в четверг потеплеет до +1 градуса, но снова начнется снегопад, который продолжится и в пятницу.
На выходных в дневное время температура опустится до -11 градусов, синоптики обещают ясную погоду. В понедельник прогнозируют небольшие кратковременные осадки.
Добавим, что в Ростове из-за непогоды детям разрешили не посещать уроки. Решение должны принимать родители.