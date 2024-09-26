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Термометры

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2024
Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные
26 сентября, 14:06
В Ростовской области температура воздуха опустится до +2 градусов
22 сентября, 12:12
В Ростовской области температура воздуха упала до 0 градусов
20 сентября, 13:46
В Ростовской области резко похолодает до +6 градусов
16 сентября, 15:41
Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется жара
7 августа, 06:45
В Ростове-на-Дону столбики термометров поднялись до +50 градусов
Ростов-на-Дону продолжает атаковать невыносимая жара. Столбики термометров держатся на уровне +50 градусов Цельсия, сообщает телеграмм-канал «Ростов сити News».
19 июля, 12:18
У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках
5 июля, 15:48
Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта
23 марта, 13:35
Стало известно, когда закончатся снегопады в Ростовской области
В Ростовской области в течение этой недели периодически ожидаются снегопады, сообщили синоптики.
9 января, 07:08
2023
Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет накрывать снегопадом
11 ноября 2023, 05:05
В Ростове-на-Дону с 14 ноября начнется сезон дождей
11 ноября 2023, 04:57
Стало известно, когда будет последний теплый день в Ростове-на-Дону
28 октября 2023, 06:26
Каждую ночь Ростов-на-Дону будет заливать дождями
24 октября 2023, 04:50
Солнечную и теплую погоду пообещали ростовчанам на выходных
13 октября 2023, 05:48
Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в октябре
12 октября 2023, 05:15
Стало известно, сколько продержится теплая погода в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону как минимум до 29 сентября будет сохраняться теплая погода, сообщили синоптики.
23 сентября 2023, 13:16
Жаркую погоду пообещали синоптики ростовчанам на выходных
25 августа 2023, 05:57
Страшную жару пообещали жителям Ростовской области на выходных
18 августа 2023, 05:49
Жара до 39 градусов накроет Ростов-на-Дону на выходных с 6 августа
4 августа 2023, 05:36
В Ростове-на-Дону рассказали, когда вернется страшная жара до 38 градусов
3 августа 2023, 05:20

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