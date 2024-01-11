Мощная метель идет на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В четверг ожидаются снег с дождем, а ветер усилится до семи метров в секунду. Не исключено, что в городе начнется метель.
Ночью похолодает до -4 градусов, а днем в пятницу температура составит -3 градуса. Сильный ветер и осадки в этот период сохранятся.
Снегопад прекратится в ночь на субботу, но температура упадет до -17 градусов. Это будет самый холодный период за всю неделю.
Потепление может начаться с понедельника, 15 января, а во вторник температура поднимется до +5 градусов. Однако снова начнутся осадки.
Ранее пункты временного размещения открывали в Ростовской области из-за непогоды.