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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Мощная метель идет на Ростов-на-Дону

Мощная метель идет на Ростов-на-Дону

11 января 2024, 08:19
Фото: pxhere.com
Мощная метель идет на Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается метель и сохранятся заморозки, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг ожидаются снег с дождем, а ветер усилится до семи метров в секунду. Не исключено, что в городе начнется метель.

Ночью похолодает до -4 градусов, а днем в пятницу температура составит -3 градуса. Сильный ветер и осадки в этот период сохранятся.

Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды
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Снегопад прекратится в ночь на субботу, но температура упадет до -17 градусов. Это будет самый холодный период за всю неделю.

Потепление может начаться с понедельника, 15 января, а во вторник температура поднимется до +5 градусов. Однако снова начнутся осадки.

Ранее пункты временного размещения открывали в Ростовской области из-за непогоды.

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