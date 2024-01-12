Роналдо будет играть за футбольный клуб «Ростов». Но не тот

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Футбольный клуб «Ростов» достиг договоренности о трансфере бразильского нападающего Роналдо Сезара Соарес дос Сантос. До этого он полтора года играл в болгарском «Левски».
В этом сезоне Роналдо в 25-ти матчах забил семь голов и отдал одну голевую передачу.
ФК «Ростов» пожелал удачи новому игроку. Побед в матчах ему пожелали и болельщики.
«Круто! Приветствуем Роналдо в команде, желаем ему ярких игр!»,
«Чувствую, его футболки в клубном магазине будут разлетаться как пирожки»,
«Следующий Месси. Странно, что не „Зенит“ купил. Будем смотреть, имя ничего не говорит», — пишут болельщики.
Ранее тренер ФК «Ростов» рассказал, пьют ли пиво игроки.
До этого сообщалось, что ФК «Ростов» заставит итальянскую «Рому» выплатить деньги за игрока Элдора Шомуродова. Сама сумма выплат не раскрывается.