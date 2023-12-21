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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» весной: рассказываем, почему

Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» весной: рассказываем, почему

21 декабря 2023, 07:11
Фото: ФК «Ростов»
Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» весной: рассказываем, почему

Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» уже весной ради сборной России

Валерий Карпин может уйти из ФК «Ростов», чтобы сосредоточиться на работе в сборной, однако окончательное решение в этом вопросе еще не принято, заявил глава РФС Александр Дюков.

Решение о продлении контракта с Валерием Карпиным РФС примут после мартовских матчей. Сейчас Карпин является главным тренером и сборной России, и футбольного клуба «Ростов».

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Глава РФС Александр Дюков рассказал РИА «Новости», что тренер хочет продолжать сотрудничать со сборной. Однако окончательное решение в этом вопросе еще не принято. Дюков полагает, что все будет зависеть от того, согласится ли Карпин уйти из «Ростова», чтобы сконцентрироваться лишь на сборной.

Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» заставит итальянскую «Рому» выплатить деньги за игрока. Соответствующую жалобу клуба удовлетворили в ФИФА.

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