Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» весной: рассказываем, почему

Глава РФС Александр Дюков рассказал РИА «Новости», что тренер хочет продолжать сотрудничать со сборной. Однако окончательное решение в этом вопросе еще не принято. Дюков полагает, что все будет зависеть от того, согласится ли Карпин уйти из «Ростова», чтобы сконцентрироваться лишь на сборной.