Метели и ливни испортят все выходные жителям Ростовской области

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По прогнозам синоптиков, 20 января будет сохраняться дождливая погода, после чего может выпасть мокрый снег.
Температура в области в субботу будет низкой, днем не превысит +1 градуса, а ночью опустится до -3 градусов.
В воскресенье осадки усилятся, а ливни сменятся мокрым снегом и снегопадами. Ночью температура может упасть до -10 градусов, а днем по всей территории будет от нуля до -5 градусов.
В Ростове-на-Дону тоже ожидается плохая погода с дождями и мокрым снегом.
Ранее в донской столице после непогоды снег сошел вместе с асфальтом. Материал на эту тему читайте по ссылке.