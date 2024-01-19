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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Метели и ливни испортят все выходные жителям Ростовской области

Метели и ливни испортят все выходные жителям Ростовской области

19 января 2024, 07:20
Фото: Midjourney
Метели и ливни испортят все выходные жителям Ростовской области

Метели и ливни ожидаются на выходных в Ростовской области

На предстоящих выходных Ростовскую область ожидают обильные осадки. Гидрометцентр предупредил о ливнях и снегопадах, которые настигнут регион.

По прогнозам синоптиков, 20 января будет сохраняться дождливая погода, после чего может выпасть мокрый снег.

Температура в области в субботу будет низкой, днем не превысит +1 градуса, а ночью опустится до -3 градусов.

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
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В воскресенье осадки усилятся, а ливни сменятся мокрым снегом и снегопадами. Ночью температура может упасть до -10 градусов, а днем по всей территории будет от нуля до -5 градусов.

В Ростове-на-Дону тоже ожидается плохая погода с дождями и мокрым снегом.

Ранее в донской столице после непогоды снег сошел вместе с асфальтом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Осадки#Ливни#Температура#Дождь#Синоптики#Ночь
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