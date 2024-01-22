Морозы до -20 градусов накроют Ростовскую область

В ночь с 22 на 23 января температура составит около -10 градусов, однако местами она может упасть до -19 градусов. Днем будет немного теплее, от -4 до -9 градусов, а на юге до -2 градусов. Не исключено, что в этот день пройдут дожди и усилится ветер.