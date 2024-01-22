Морозы до -20 градусов накроют Ростовскую область

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В ночь с 22 на 23 января температура составит около -10 градусов, однако местами она может упасть до -19 градусов. Днем будет немного теплее, от -4 до -9 градусов, а на юге до -2 градусов. Не исключено, что в этот день пройдут дожди и усилится ветер.
В среду, 24 января, осадки сохранятся, вместе с этим могут стать скользкими дороги. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, а в северной части региона до -20 градусов. Днем она не опустится ниже -8 градусов.
В четверг стоит ждать снегопада, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью опустится от -10 градусов. В течение дня ожидается от -2 до +3 градусов.
Ранее синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области.