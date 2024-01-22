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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Морозы до -20 градусов накроют Ростовскую область

Морозы до -20 градусов накроют Ростовскую область

22 января 2024, 14:44
Фото: rostovgazeta.ru
Морозы до -20 градусов накроют Ростовскую область
В Ростовской области в ближайшие дни будет становиться все холоднее и температура опустится до -19 градусов, сообщили синоптики.

В ночь с 22 на 23 января температура составит около -10 градусов, однако местами она может упасть до -19 градусов. Днем будет немного теплее, от -4 до -9 градусов, а на юге до -2 градусов. Не исключено, что в этот день пройдут дожди и усилится ветер.

В среду, 24 января, осадки сохранятся, вместе с этим могут стать скользкими дороги. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, а в северной части региона до -20 градусов. Днем она не опустится ниже -8 градусов.

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В четверг стоит ждать снегопада, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью опустится от -10 градусов. В течение дня ожидается от -2 до +3 градусов.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Снегопад#Осадки#Дожди#Температура#Синоптики#Морозы
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